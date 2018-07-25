Приставы в Удмуртии напугали болгаркой жительницу Глазова, задолжавшую почти 6 млн рублей

Женщина пыталась скрыть, что избавилась от части арестованного имущества.

Глазов. Удмуртия. Глазовчанка, которая накопила долгов на 5,846 млн рублей, не хотела пускать в квартиру судебных приставов. Только услышав звук «болгарки», женщина открыла дверь, сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике.

На должницу заведено более 30 исполнительных производств. Она не оплатила вовремя налоги, кредиты, также должна физических лицам. На ее имущество и счета приставы наложили арест. Автомобиль «Хендай» передали банку, выдавшему кредит. Под арестом оказались также бытовая техника и мебель. Глазовчанку лишили права выезда из страны.

В очередной раз судебные приставы пришли для того, чтобы изъять у должницы имущество. Женщина дверь не открывала до применения экстренных мер. Выяснилось, что она избавилась от части арестованного имущества, хотя права на это не имела.

«Гражданке Б. грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 312 УК РФ («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации»)», - говорится в сообщении.