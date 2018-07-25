В Ижевске из-за аварии без света остались дома и объекты в центре и Соцгороде

Кабель перебили сотрудники сторонней организации при проведении земляных работ.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске без электричества остались дома и организации в центре и микрорайоне «Соцгород». Как сообщает пресс-служба «Ижевских электрических сетей», произошло это из-за перебитого кабеля.
Инцидент произошел утром в среду, 25 июля.
«При проведении земляных работ сторонними организациями на пересечение улиц Ленина и Орджоникидзе был порван кабель, дающий электроснабжение большой части города», - отмечается в сообщении.
Под отключение попали потребители на следующих улицах:
улица Красноармейская;
улица Воровского;
улица Краева;
улица Орджоникидзе;
улица Ленина;
улица Восточная;
улица Карла Либкнехта;
улица Вадима Сивкова.
Без света остались 9 детских садов, поликлиника, больница, стоматология, Устиновский районный суд, Арбитражный суд и другие объекты.
«В соцгород выехала оперативно-выездная бригада с целью выявления места порыва и подключения питания по резервной схеме», - отметили в электросетях.