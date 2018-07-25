В Ижевске из-за аварии без света остались дома и объекты в центре и Соцгороде

Кабель перебили сотрудники сторонней организации при проведении земляных работ.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске без электричества остались дома и организации в центре и микрорайоне «Соцгород». Как сообщает пресс-служба «Ижевских электрических сетей», произошло это из-за перебитого кабеля.

Инцидент произошел утром в среду, 25 июля.

«При проведении земляных работ сторонними организациями на пересечение улиц Ленина и Орджоникидзе был порван кабель, дающий электроснабжение большой части города», - отмечается в сообщении.

Под отключение попали потребители на следующих улицах:

улица Красноармейская;

улица Воровского;

улица Краева;

улица Орджоникидзе;

улица Ленина;

улица Восточная;

улица Карла Либкнехта;

улица Вадима Сивкова.

Без света остались 9 детских садов, поликлиника, больница, стоматология, Устиновский районный суд, Арбитражный суд и другие объекты.

«В соцгород выехала оперативно-выездная бригада с целью выявления места порыва и подключения питания по резервной схеме», - отметили в электросетях.