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В Удмуртии пьяный мужчина в маске совершил «ритуальное» убийство

09:40, 25 июля, 2018
Дарья Снидкова
09:40, 25 июля, 2018
Дарья Снидкова
661
0
#Можга\n#Удмуртия\n#убийство\n#криминал
661
0

Обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Можга. Удмуртия. В Удмуртии пьяный мужчина в максе совершил «ритуальное» убийство. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

В одной из деревень Можгинского района в ночь с 20 на 21 августа 2017 года пьяный мужчина, насмотревшись телесериалов, решил совершить «ритуальное» убийство. Жертвой был выбран сосед, который отдыхал с девушкой у себя в доме.

Надев на голову черную маску с прорезями для глаз и вооружившись кухонным ножом, злоумышленник выманил ничего не подозревающего соседа на улицу и несколько раз ударил его ножом. Раненый парень сумел вернуться в дом к девушке. Нападавший бросился за ним и стал ломиться в дверь. Сосед и его девушка пытались удержать дверь руками. Однако парень вскоре скончался на месте от ран.

Ворвавшись в дом, обвиняемый связал девушку, отобрал мобильные телефоны и, угрожая ножом, насильно усадил в машину. Туда же он положил труп.

Сев за руль, злоумышленник направился в лес, однако по пути застрял на проселочной дороге. Девушке удалось освободиться от веревок и сбежать. Позже она обратилась в полицию.

Злоумышленника задержали. Комиссия экспертов-психиатров признала мужчину вменяемым.

«Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Удмуртской Республики», - говорится в сообщении.

Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

09:40, 25 июля, 2018
Дарья Снидкова
661
0
#Можга\n#Удмуртия\n#убийство\n#криминал

 

 

 


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