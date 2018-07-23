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В Удмуртии мужчина отправился за решетку за насилие и угрозы членам семьи

17:30, 23 июля, 2018
Дарья Снидкова
17:30, 23 июля, 2018
Дарья Снидкова
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#Кизнер\n#Удмуртия\n#угрозы\n#насилие\n#криминал
Фото: pixabay.com
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Ему назначили 15 лет лишения свободы.

Кизнер. Удмуртия. Жителя Кизнерского района признали виновным в сексуальном насилии над падчерицей и за угрозы убийством жене. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, что злоумышленник с лета 2016 года до конца осени 2017 года неоднократно совершал над падчерицей действия сексуального характера. Тогда же, в ноябре 2017, года он начал угрожать жене убийством. Женщина сильно боялась агрессии мужа, так как у него было огнестрельное оружие.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), пункт «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении несовершеннолетней»), части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»).

17:30, 23 июля, 2018
Дарья Снидкова
110
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#Кизнер\n#Удмуртия\n#угрозы\n#насилие\n#криминал

 

 

 


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