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Приговор в отношении бывшего главного ветеринара Удмуртии Геннадия Бурдова вступил в законную силу

14:35, 23 июля, 2018
14:35, 23 июля, 2018
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#ветеринария\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#штрафы\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#суд
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Суд приговорил его к штрафу в размере 200 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Приговор в отношении бывшего главного ветеринара Удмуртии Геннадия Бурдова вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность Бурдова к злоупотреблению должностными полномочиями путем заключения договоров о получении, хранении и доставке ветеринарных препаратов в интересах аффилированной организации ООО «НПФ Пересвет», учредителями которой являются его близкие родственники», - отмечается в сообщении.

Ущерб от действий Бурдова оценили в 700 тыс. рублей. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ. Сам экс-глава ГУ ветеринарии Удмуртии в содеянном признался и ущерб возместил. Суд приговорил его к штрафу в размере 200 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

14:35, 23 июля, 2018
493
0
#ветеринария\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#штрафы\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#суд

 

 

 


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