Суд приговорил его к штрафу в размере 200 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Приговор в отношении бывшего главного ветеринара Удмуртии Геннадия Бурдова вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность Бурдова к злоупотреблению должностными полномочиями путем заключения договоров о получении, хранении и доставке ветеринарных препаратов в интересах аффилированной организации ООО «НПФ Пересвет», учредителями которой являются его близкие родственники», - отмечается в сообщении.

Ущерб от действий Бурдова оценили в 700 тыс. рублей. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ. Сам экс-глава ГУ ветеринарии Удмуртии в содеянном признался и ущерб возместил. Суд приговорил его к штрафу в размере 200 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.