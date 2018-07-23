В Ижевске судебный пристав преследовал пьяного водителя

Максим Мокрушин сообщил о нем в ГИБДД.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске судебный пристав Максим Мокрушин преследовал нетрезвого водителя и сообщил о нем в ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по Удмуртской Республике.

Вечером пятницы, 20 июля, Максим вышел из дома на улице Гагарина. Обернувшись на свист тормозов, он увидел, как из «Шевроле-Ланос» нетрезвой походкой выходит водитель. До этого пьяный мужчина чуть не врезался в «Газель» и в дерево, поэтому вышел оценить состояние машины.

Максим Мокрушин сказал ему не садиться за руль в таком состоянии, но мужчина отмахнулся и уехал.

«Судебный пристав по ОУПДС ГБР позвонил в дежурную часть ГИБДД, сообщил об инциденте и поехал на своём автомобиле за нарушителем правил дорожного движения», - сообщила пресс-служба.

Сотрудники ДПС подъехали в момент, когда мужчина выходил их ларька на улице Локомотивной, и задержали его.

Выяснилось, что водитель в мае 2018 был лишен прав за нетрезвое вождение. Ему грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Сотрудники ГИБДД поблагодарили Максима Мокрушина за бдительность.