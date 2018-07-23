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В Ижевске судебный пристав преследовал пьяного водителя

12:00, 23 июля, 2018
Дарья Снидкова
12:00, 23 июля, 2018
Дарья Снидкова
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#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#нарушения
Фото: pixabay.com
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Максим Мокрушин сообщил о нем в ГИБДД.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске судебный пристав Максим Мокрушин преследовал нетрезвого водителя и сообщил о нем в ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по Удмуртской Республике. 
Вечером пятницы, 20 июля, Максим вышел из дома на улице Гагарина. Обернувшись на свист тормозов, он увидел, как из «Шевроле-Ланос» нетрезвой походкой выходит водитель. До этого пьяный мужчина чуть не врезался в «Газель» и в дерево, поэтому вышел оценить состояние машины. 
Максим Мокрушин сказал ему не садиться за руль в таком состоянии, но мужчина отмахнулся и уехал. 
«Судебный пристав по ОУПДС ГБР позвонил в дежурную часть ГИБДД, сообщил об инциденте и поехал на своём автомобиле за нарушителем правил дорожного движения», - сообщила пресс-служба. 
Сотрудники ДПС подъехали в момент, когда мужчина выходил их ларька на улице Локомотивной, и задержали его. 
Выяснилось, что водитель в мае 2018 был лишен прав за нетрезвое вождение. Ему грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». 
Сотрудники ГИБДД поблагодарили Максима Мокрушина за бдительность.

12:00, 23 июля, 2018
Дарья Снидкова
223
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#нарушения

 

 

 


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