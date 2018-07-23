Житель Ижевска погиб при пожаре в квартире

По факту случившегося следователи проводят проверку.
Ижевск. Удмуртия. При пожаре в одном из домов в поселке Машиностроитель в Ижевске погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
Трагедия произошла днем в воскресенье, 22 июля.
«После ликвидации пожара в квартире обнаружено тело проживавшего там 38-летнего хозяина. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.
По факту случившегося следователи проводят проверку.