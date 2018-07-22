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Двух рыбаков из Ижевска спасли на Каме

16:40, 22 июля, 2018
16:40, 22 июля, 2018
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#Ижевск\n#Татарстан\n#Кама\n#рыбалка
Фото: wikimedia.org
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Мужчин течением относило в сторону Набережных Челнов.

Агрыз. Татарстан. Двух рыбаков из Ижевска спасли на Каме. Как сообщает портал Tatar-inform.ru, bнцидент произошел рано утром в субботу, 21 июля, в Агрызском районе Татарстана.

Трое мужчин приехали рыбачить к селу Красный бор из столицы Удмуртской Республики. Двое из них на лодке ПВХ отправились на реку. Однако вскоре рыбаки поняли, что не могут справиться с течением. Лодку сносило в сторону Набережных Челнов. Тогда мужчины обратились к спасателям.

Прибывшие на помощь сотрудники ЗПСО №6 спасли рыбаков и вывели их на берег.

16:40, 22 июля, 2018
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#Ижевск\n#Татарстан\n#Кама\n#рыбалка

 

 

 


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