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В Удмуртии перед судом предстанет мужчина, убивший жену на глазах маленького сына

15:54, 22 июля, 2018
15:54, 22 июля, 2018
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#дети\n#семья\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#суд\n#убийство
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Эксперты пришли к выводу, что обвиняемый напал на жену с ножом в состоянии аффекта.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии перед судом предстанет мужчина, убивший жену на глазах маленького сына. Как сообщает пресс-служба Прокуратура Удмуртской Республики, трагедия произошла в Воткинске в феврале 2016 года.

«В одном из автомобилей, застрявшем в сугробе неподалеку от городской больницы, прохожие обнаружили маленького ребенка и труп его матери с множественными ножевыми ранениями», - отмечается в сообщении.

Позже стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве – мужа женщины.

Мужчине пришлось пройти через множество психолого-психиатрических экспертиз. Специалисты пришли к выводу, что убийство он совершил в состоянии аффекта. Дело в том, что из-за постоянных конфликтов в семье у обвиняемого «развилась смешанная тревожно-депрессивная реакция».

«27 февраля 2016 года в пути следования на автомобиле по одной из улиц Воткинска между супругами вновь произошел словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый, находясь в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного тяжким оскорблением со стороны потерпевшей, взял имевшийся в салоне автомобиля нож, и нанес им множественные удары по телу и конечностям потерпевшей, от которых она скончалась на месте происшествия», - считают прокуроры.

Вскоре уголовное дело против мужчины передадут в суд.

15:54, 22 июля, 2018
168
0
#дети\n#семья\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#суд\n#убийство

 

 

 


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