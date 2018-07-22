СМИ: два человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Удмуртии

Момент аварии попал в объектив видеорегистратора.

Глазов. Удмуртия. Два человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Удмуртии. По данным издания Вести.ру, авария произошла в Глазовском районе утром в субботу, 21 июля.

Момент аварии попал в объектив видеорегистратора. На записи видно, как водитель «Лады» на пустой дороге по неустановленной причине выехал на встречную полосу.





«Судя по всему, в последний момент он заметил неладное и попытался вернуться в свой ряд, однако не успел этого сделать и столкнулся с грузовиком», - отмечает издание.

По предварительным данным, погибли два человека, находившихся в легковом авто.