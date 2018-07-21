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Жителя Удмуртии осудили за нападение на одиноких девушек с игрушечным пистолетом

13:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
13:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#разбой\n#Кострома\n#Ярославль
Фото: pixabay.com
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Задержали мужчину в Костромской области.

Шарья. Костромская область. В Костромской области 43-летнего жителя Удмуртии осудили за нападение на девушек с игрушечным пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Так, мужчина совершил нападения в Ярославле и Шарье. Жертвами злоумышленника стали одиноко идущие в темноте девушки. В момент нападения потерпевшие не знали, что мужчина угрожает ненастоящим пистолетом.

Осужденному удалось похитить у девушек деньги, сотовые телефоны, золотые изделия. Общая сумма ущерба составила около 40 тыс. рублей.

Позднее мужчина попал на камеру видеонаблюдения в Шарье, в связи с чем его удалось задержать. Правоохранители возбудили дело по ст. 162 УК России («Разбойное нападение).

Суд назначил злоумышленнику 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

13:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
286
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#разбой\n#Кострома\n#Ярославль

 

 

 


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