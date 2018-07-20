Мальчик потерялся, когда гулял с бабушкой во дворе.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске нашли пропавшего 8-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртской Республике.

Мальчик потерялся в Устиновском районе города, когда гулял недалеко от дома с бабушкой.

Всем нарядам правоохранителей, патрулирующим город, сообщены приметы и имя ребенка. Вскоре школьника удалось найти старшим сержантам полиции Евгению Карпову и Антону Кадышеву.

«Сотрудники вневедомственной охраны побеседовали с ребенком и, убедившись в том, что перед ними разыскиваемый, передали родителям», - говорится в сообщении.