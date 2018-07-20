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В Удмуртии в два раза сократилось количество случаев бешенства у животных

16:32, 20 июля, 2018
Диана Ворончихина
16:32, 20 июля, 2018
Диана Ворончихина
156
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#здоровье\n#Ижевск\n#животные\n#бешенство\n#Удмуртия\n#заболевание
Фото: pixabay.com
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Всего с начала 2018 года зарегистрировано 17 подобных инцидентов.

Ижевск. Удмуртия. Количество случаев заболевания бешенством у животных в Удмуртии сократилось в два раза. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

С начала 2018 года было зарегистрировано 17 лабораторно подтвержденных случаев: 9 лисиц, 3 кошек, 1 собаки, 1 енотовидной собаки.

Наиболее высокая заболеваемость в Можгинском и Воткинском районах.

«Всего за 6 месяцев 2018 года на территории региона в очагах бешенства были выявлены 9 человек, контактировавших с бешеными животными. Все контактные лица получили полный курс лечебно-профилактической вакцинации против бешенства», - говорится в сообщении.

В медицинские организации республики с укусами животными обратились 2 405 человек. Из числа обратившихся 32,3% составили дети до 14 лет.

Курс лечебно-профилактической иммунизации против бешенства получили 1801 обратившийся.

16:32, 20 июля, 2018
Диана Ворончихина
156
0
#здоровье\n#Ижевск\n#животные\n#бешенство\n#Удмуртия\n#заболевание

 

 

 


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