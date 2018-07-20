У части продукции истек срок годности.

Ижевск. Удмуртия. Почти 200 кг некачественного мяса изъяли из оборота в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

«По результатам проверок было изъято из оборота 53 партии мяса и мясных продуктов <…> по причине истечения срока годности, нарушения условий хранения, отсутствия документов, подтверждающих безопасность продукции», - отмечают специалисты.

Во 2 квартале они проверили 8 мясоперерабатывающих предприятий, 38 предприятий розничной продовольственной торговли, 33 точки общественного питания.