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Следователи начали проверку после аварийной посадки самолета «Ижавиа» в Москве

14:20, 19 июля, 2018
Диана Ворончихина
14:20, 19 июля, 2018
Диана Ворончихина
1601
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#Ижевск\n#Ижавиа\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие\n#самолет
Фото: arzik2
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Як-42 лишился резины на стойке шасси.

Ижевск. Удмуртия. Следственный комитет России начал проверку по факту аварийной посадки самолета Як-42 «Ижавиа» в Москве. Об сообщают РИА Новости со ссылкой на слова старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елены Марковской.

В пресс-службе «Ижавиа» корреспонденту информагентства «Сусанин» орассказали, что создана комиссия по расследованию случившегося инцидента. В ее составе представители авиакомпании, аэропорта Домодедово и Росавиации. 

«Сейчас проводится ряд проверочных мероприятий, и будут установлены все обстоятельства случившегося», - сказала пресс-секретарь «Ижавиа» Екатерина Волкова.

Напомним, что накануне при посадке в столичном аэропорту Домодедово у самолета, следовавшего рейсом Ижевск — Москва, разрушились пневматики левой стойки шасси. На борту находилось 79 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из них не пострадал.

14:20, 19 июля, 2018
Диана Ворончихина
1601
0
#Ижевск\n#Ижавиа\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие\n#самолет

 

 

 


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