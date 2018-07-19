Следователи начали проверку после аварийной посадки самолета «Ижавиа» в Москве

Як-42 лишился резины на стойке шасси.

Ижевск. Удмуртия. Следственный комитет России начал проверку по факту аварийной посадки самолета Як-42 «Ижавиа» в Москве. Об сообщают РИА Новости со ссылкой на слова старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елены Марковской.



В пресс-службе «Ижавиа» корреспонденту информагентства «Сусанин» орассказали, что создана комиссия по расследованию случившегося инцидента. В ее составе представители авиакомпании, аэропорта Домодедово и Росавиации.

«Сейчас проводится ряд проверочных мероприятий, и будут установлены все обстоятельства случившегося», - сказала пресс-секретарь «Ижавиа» Екатерина Волкова.

Напомним, что накануне при посадке в столичном аэропорту Домодедово у самолета, следовавшего рейсом Ижевск — Москва, разрушились пневматики левой стойки шасси. На борту находилось 79 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из них не пострадал.