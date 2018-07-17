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Шалость удалась: в Удмуртии дети подожгли склад

08:30, 17 июля, 2018
Диана Ворончихина
08:30, 17 июля, 2018
Диана Ворончихина
204
0
#дети\n#Кез\n#Удмуртия\n#пожарная безопасность\n#происшествие\n#пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
204
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Здание не эксплуатировалось, никто не пострадал.

Кез. Удмуртия. В Удмуртии дети играли с огнем и подожгли неэксплуатируемый склад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел 15 июля в селе Кулига Кезского района. Сообщение о пожаре поступило около 19:22. Площадь, охваченная огнем, составляла 36 кв.м. Дети не пострадали.

Спасатели отмечают, что, к сожалению, шалость детей с огнем по-прежнему является одной из распространенных причин пожаров. Особенно эта тема актуальна летом, когда дети предоставлены сами себе. Взрослым, уходя на работу, необходимо не забывать о безопасности.

08:30, 17 июля, 2018
Диана Ворончихина
204
0
#дети\n#Кез\n#Удмуртия\n#пожарная безопасность\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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