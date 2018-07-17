Шалость удалась: в Удмуртии дети подожгли склад

Здание не эксплуатировалось, никто не пострадал.

Кез. Удмуртия. В Удмуртии дети играли с огнем и подожгли неэксплуатируемый склад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел 15 июля в селе Кулига Кезского района. Сообщение о пожаре поступило около 19:22. Площадь, охваченная огнем, составляла 36 кв.м. Дети не пострадали.

Спасатели отмечают, что, к сожалению, шалость детей с огнем по-прежнему является одной из распространенных причин пожаров. Особенно эта тема актуальна летом, когда дети предоставлены сами себе. Взрослым, уходя на работу, необходимо не забывать о безопасности.