Спешившая на праздник жительница Удмуртии попыталась подкупить инспектора ДПС

Женщина пересекла двойную сплошную линию, так как боялась опоздать.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии организатор праздников попалась на взятке инспектору ДПС. Жительница Ижевска спешила в Сарапул на юбилей, сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

На дороге в Завьяловском районе женщина пересекла двойную сплошную линию. Когда ее остановили сотрудники ДПС и приступили к оформлению нарушения, женщина, боясь опоздать, попыталась дать взятку – 1000 рублей.

По факту мелкого взяточничества возбуждено уголовное дело. В рамках расследования у женщины изъяли деньги, которыми она хотела откупиться. За проступок организатору праздников грозит до одного года лишения свободы.