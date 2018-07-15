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Избитый сыном житель Удмуртии дозвонился до полиции из подвала, где был заперт

16:58, 15 июля, 2018
16:58, 15 июля, 2018
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#семья\n#Можга\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: pxhere.com
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Мужчину вытащили, но он скончался по пути в больницу.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе Удмуртии полицейские пришли на помощь мужчине, запертому в подвале. Как сообщает пресс-служба Следственному управлению СК России по Удмуртской Республике, звонившего вытащили, но он скончался по пути в больницу.

Как выяснилось в ходе разбирательства, накануне произошедшего 58-летний мужчина выпивал вместе со своим сыном.

«Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого сын повалил отца на пол и нанес ему множество ударов ногами и руками, а затем столкнул в подполье. Когда отец пришел в сознание, он из подполья позвонил с мобильного телефона в полицию и попросил о помощи», - отмечают следователи.

Как удалось установить, скончался из-за травм, которые получил в драке с сыном. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Суд приговорил сына погибшего мужчины к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

16:58, 15 июля, 2018
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#семья\n#Можга\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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