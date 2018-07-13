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Жители Удмуртии поймали надругавшегося над 7-летней девочкой мужчину

11:07, 13 июля, 2018
Аграфена Костромская
11:07, 13 июля, 2018
Аграфена Костромская
866
0
#дети\n#секс\n#Удмуртия\n#следствие\n#Завьялово\n#происшествие
866
0

Злоумышленник прятался от селян в кустах.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии жители села Завьялово нашли и задержали надругавшегося над 7-летней девочкой мужчину. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, злоумышленника передали в руки полиции.

Выяснилось, что задержанный недавно освободился из мест лишения свободы и приехал в гости к знакомому, чтобы вместе выпить.

«Когда знакомый обвиняемого отлучился из дома, злоумышленник увидел на улице незнакомую 7-летнюю девочку. Он предложил ребенку пойти пускать в ручье кораблики и под этим предлогом увел в лесопосадку, где совершил над ней сексуальное насилие», - говорится в сообщении.

То, что злоумышленник уводит ребенка, увидела из окна одна из местных жительниц. Женщина сообщила об этом маме ребенка, а затем односельчанам, которые бросились на поиски. Они нашли мужчину, который пытался спрятаться в кустах.

«Обвиняемый отказался давать на следствии показания, пользуясь предоставленным законом правом. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отмечают следователи.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

11:07, 13 июля, 2018
Аграфена Костромская
866
0
#дети\n#секс\n#Удмуртия\n#следствие\n#Завьялово\n#происшествие

 

 

 


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