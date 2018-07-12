Сотрудники молочной фермы в Удмуртии сливали сточные воды в лес

Ущерб от действий агрохолдинга оценивается в 6 млн рублей.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело о порче земли в Воткинском районе. По данным пресс-службы Прокуратуры Удмуртской Республики, сотрудники агрохолдинга «Кама» сливали в лес сточные воды.

«По результатам анализа почвы выявлено превышение загрязняющих веществ по железу (III) оксид, нефтепродуктам, хлорид ионам. Площадь загрязненного лесного участка составляет более 3 тыс. кв.м», - отмечают сотрудники надзорного органа.

Ущерб от действий агрохолдинга оценивается в 6 млн рублей. Компании предложили добровольно возместить причиненный вред.