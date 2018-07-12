Хозяина кафе в Ижевске обвинили в незаконном использовании символики ЧМ-2018

Владелец зазывал посетителей плакатом с изображением кубка и мяча.

Ижевск. Удмуртия. Владелец ижевского кафе «АШТ» на входе в заведение незаконно разместил плакат с изображением кубка и мяча – символики чемпионата мира по футболу 2018. По сообщению пресс-службы, комиссия Управления федеральной антимонопольной службы России по Удмуртской Республике (УФАС) признала это актом недобросовестной конкуренции.

Так как кафе не является партнером Международной федерации футбольных ассоциаций, то владелец не имел права выставлять символику FIFA, согласно закону «О защите конкуренции».

После предъявленных обвинений хозяин убрал плакат, поэтому комиссия не настаивала на закрытие заведения.

Владельцу грозит возбуждение против него дела по административному правонарушению.