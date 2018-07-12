play
pause
  • $ 62.1 ↓
  • € 72.85 ↓

Хозяина кафе в Ижевске обвинили в незаконном использовании символики ЧМ-2018

13:00, 12 июля, 2018
Аграфена Костромская
13:00, 12 июля, 2018
Аграфена Костромская
511
0
#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#УФАС\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#нарушение
Фото: pixabay.com
511
0

Владелец зазывал посетителей плакатом с изображением кубка и мяча.

Ижевск. Удмуртия. Владелец ижевского кафе «АШТ» на входе в заведение незаконно разместил плакат с изображением кубка и мяча – символики чемпионата мира по футболу 2018. По сообщению пресс-службы, комиссия Управления федеральной антимонопольной службы России по Удмуртской Республике (УФАС) признала это актом недобросовестной конкуренции.

Так как кафе не является партнером Международной федерации футбольных ассоциаций, то владелец не имел права выставлять символику FIFA, согласно закону «О защите конкуренции».

После предъявленных обвинений хозяин убрал плакат, поэтому комиссия не настаивала на закрытие заведения.

Владельцу грозит возбуждение против него дела по административному правонарушению.

13:00, 12 июля, 2018
Аграфена Костромская
511
0
#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#УФАС\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#нарушение

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Власти Удмуртии заморозили выделение земельных участков многодетным семьям

10:00, 08 июля, 2018
14466

Под Ижевском молния ударила в крышу жилого дома

11532
09:55, 06 июля, 2018

В Удмуртии пациентка психиатрической клиники убила соседку по палате

10206
13:21, 05 июля, 2018

Временная деревянная дорога появилась на участке трассы «Балезино-Сергино»

7970
11:35, 05 июля, 2018

ДТП в Сарапуле, плагиат на «Евровидении-2018» и новая категория жилья: что произошло минувшей ночью

5892
08:00, 05 июля, 2018

МЧС России предложило свою помощь в спасении детской футбольной команды в Таиланде

10:46, 05 июля, 2018
3069

Госдума обнародовала размеры депутатских зарплат и пенсий

2789
19:03, 05 июля, 2018

В Кемерово задержали руководителя первой прибывшей к «Зимней вишне» пожарной группы

2466
19:10, 07 июля, 2018

В России ввели пошлины на товары из США

2224
18:45, 06 июля, 2018

ЦБ пообещал выпустить монету в полрубля, если Россия выйдет в полуфинал Чемпионата мира по футболу

1974
19:38, 06 июля, 2018

Послематчевое видео в поддержку Украины обошлось хорватскому футболисту Вукоевичу отстранением от ЧМ-2018

18:55, 09 июля, 2018
2450

Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для родителей

2405
12:45, 07 июля, 2018

Александр Овечкин показал Кубок Стэнли в Москве

1932
18:00, 07 июля, 2018

В Японии более 70 человек погибли в результате сильных ливней

1752
10:10, 08 июля, 2018

Борис Джонсон покинул пост главы МИД Британии

1751
19:39, 09 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: оплата проезда в ижевских автобусах и спасение мальчика в Сарапуле

11 июля, 2018

Башня Ижмаша. Совещание инициативной группы

10 июля, 2018

Удмуртия в минуту: новый глава Можги и летний град

10 июля, 2018