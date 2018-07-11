Изначально должностные лица структурного подразделения не продлили разрешение на строительство административно-бытового комплекса к парку развлечений в Ленинском районе города.

Ижевск. Удмуртия. Следователи возбудили уголовное дело после жалобы предпринимателя на администрацию Ижевска. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, изначально должностные лица структурного подразделения не продлили разрешение на строительство административно-бытового комплекса к парку развлечений.

«Руководство одного из хозяйствующих субъектов неоднократно обращалось в администрацию города с заявлением о продлении разрешения на строительство административно-бытового комплекса к парку развлечений в городе Ижевске», - говорится в сообщении надзорного органа.

В прокуратуре «Сусанину» рассказали, что речь идет о парке, находившемся в стадии проектировки, на территории Ленинского района.

После полученного отказа предприниматель обжаловал действия администрации в Арбитражном суде Удмуртии, который согласился с доводами представителя коммерческой организации. Решение вступило в законную силу.

На основании этого прокуратура Октябрьского района направила материалы проверки в следственные органы. СК позднее возбудил уголовное дело по части 1, статьи 169 УК России («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»).

Отметим, что санкции статьи предусматривают наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность, также виновник может быть наказан обязательными работами.