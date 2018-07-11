play
pause
  • $ 62.44 ↓
  • € 73.35 ↓

Следователи возбудили уголовное дело после жалобы предпринимателя на администрацию Ижевска

12:00, 11 июля, 2018
Георгий Поветкин
12:00, 11 июля, 2018
Георгий Поветкин
145
0
#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки\n#уголовное дело
Фото: sledcom.ru
145
0

Изначально должностные лица структурного подразделения не продлили разрешение на строительство административно-бытового комплекса к парку развлечений в Ленинском районе города.

Ижевск. Удмуртия. Следователи возбудили уголовное дело после жалобы предпринимателя на администрацию Ижевска. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, изначально должностные лица структурного подразделения не продлили разрешение на строительство административно-бытового комплекса к парку развлечений.

«Руководство одного из хозяйствующих субъектов неоднократно обращалось в администрацию города с заявлением о продлении разрешения на строительство административно-бытового комплекса к парку развлечений в городе Ижевске», - говорится в сообщении надзорного органа.

В прокуратуре «Сусанину» рассказали, что речь идет о парке, находившемся в стадии проектировки, на территории Ленинского района.

После полученного отказа предприниматель обжаловал действия администрации в Арбитражном суде Удмуртии, который согласился с доводами представителя коммерческой организации. Решение вступило в законную силу.

На основании этого прокуратура Октябрьского района направила материалы проверки в следственные органы. СК позднее возбудил уголовное дело по части 1, статьи 169 УК России («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»).

Отметим, что санкции статьи предусматривают наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность, также виновник может быть наказан обязательными работами.

12:00, 11 июля, 2018
Георгий Поветкин
145
0
#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки\n#уголовное дело

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Власти Удмуртии заморозили выделение земельных участков многодетным семьям

10:00, 08 июля, 2018
13880

Под Ижевском молния ударила в крышу жилого дома

11189
09:55, 06 июля, 2018

В Удмуртии пациентка психиатрической клиники убила соседку по палате

9960
13:21, 05 июля, 2018

ДТП с участием КамАЗа в Удмуртии, обман на АЗС и 400 баллов по ЕГЭ: что произошло минувшей ночью

9828
08:00, 04 июля, 2018

Временная деревянная дорога появилась на участке трассы «Балезино-Сергино»

7620
11:35, 05 июля, 2018

МЧС России предложило свою помощь в спасении детской футбольной команды в Таиланде

10:46, 05 июля, 2018
3008

Госдума обнародовала размеры депутатских зарплат и пенсий

2715
19:03, 05 июля, 2018

В Кемерово задержали руководителя первой прибывшей к «Зимней вишне» пожарной группы

2384
19:10, 07 июля, 2018

Минфин планирует заставить производителей маркировать пиво

2173
15:53, 04 июля, 2018

В России ввели пошлины на товары из США

2153
18:45, 06 июля, 2018

Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для родителей

12:45, 07 июля, 2018
2348

Послематчевое видео в поддержку Украины обошлось хорватскому футболисту Вукоевичу отстранением от ЧМ-2018

2217
18:55, 09 июля, 2018

Российские футболисты Кутепов и Фернандес попали в символическую сборную 1/8 ЧМ-2018 по версии журналистов

2066
11:46, 04 июля, 2018

Александр Овечкин показал Кубок Стэнли в Москве

1864
18:00, 07 июля, 2018

В Японии более 70 человек погибли в результате сильных ливней

1673
10:10, 08 июля, 2018

Мультимедиа

Башня Ижмаша. Совещание инициативной группы

10 июля, 2018

Удмуртия в минуту: новый глава Можги и летний град

10 июля, 2018

Удмуртия в минуту: отравление детей и небольшое похолодание

09 июля, 2018