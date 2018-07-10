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Жительница Удмуртии заплатит штраф за выдуманное изнасилование

13:15, 10 июля, 2018
Аграфена Костромская
13:15, 10 июля, 2018
Аграфена Костромская
869
0
#секс\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие
869
0

Девушка пыталась рассказом о нападении привлечь внимание друга, с которым поссорилась.

Воткинск. Удмуртия. Жительница Воткинска заплатила судебный штраф и компенсацию полиции за ложное сообщение об изнасиловании. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике, уголовное дело в отношении 18-летней девушки после этого было прекращено.

Как удалось выяснить правоохранителям, девушка накануне происшествия поссорилась с приятелем.

«Чтобы привлечь его внимание и вызвать чувство сострадания, (она) выдумала версию об изнасиловании», - говорится в сообщении.

Другу девушка рассказала, что в её дом проник неизвестный мужчина и изнасиловал её. Молодой человек связался с братом фантазерки, а тот обратился в полицию.

После вмешательства стражей порядка, девушка написала заявление, где просила привлечь неизвестного насильника к уголовной ответственности. Только на следующий день она вернулась в участок и рассказала, что история была выдумана.

«По решению суда девушка выплатит судебный штраф в размере 6 тысяч рублей, а также более 2 тысяч рублей в качестве компенсации за работу сотрудников полиции по ее заведомо ложному заявлению, которая в том числе пришлась на выходной день», - отмечают следователи.

13:15, 10 июля, 2018
Аграфена Костромская
869
0
#секс\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие

 

 

 


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