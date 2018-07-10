play
pause
  • $ 62.83 ↓
  • € 73.94 ↑

9 предприятий в Удмуртии задолжали сотрудникам 11 млн рублей

12:40, 10 июля, 2018
Диана Ворончихина
12:40, 10 июля, 2018
Диана Ворончихина
1105
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#долги
Фото: arzik2
1105
0

Возбуждены уголовные дела.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2018 году 9 организаций задолжали своим сотрудникам 11 млн рублей заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В связи с этим, в следственные органы направлены материалы для осуществления уголовного преследования в отношении руководителей предприятий. Возбуждены уголовные дела.

Всего в производстве следователей находилось 21 уголовное дело, 9 из них направлены в суд. В ходе расследования задолженности погашены.

Максимальное наказание за не выплату зарплаты – лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

12:40, 10 июля, 2018
Диана Ворончихина
1105
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#долги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Власти Удмуртии заморозили выделение земельных участков многодетным семьям

10:00, 08 июля, 2018
13446

Под Ижевском молния ударила в крышу жилого дома

11045
09:55, 06 июля, 2018

В Удмуртии пациентка психиатрической клиники убила соседку по палате

9831
13:21, 05 июля, 2018

ДТП с участием КамАЗа в Удмуртии, обман на АЗС и 400 баллов по ЕГЭ: что произошло минувшей ночью

9704
08:00, 04 июля, 2018

Временная деревянная дорога появилась на участке трассы «Балезино-Сергино»

7411
11:35, 05 июля, 2018

МЧС России предложило свою помощь в спасении детской футбольной команды в Таиланде

10:46, 05 июля, 2018
2941

Госдума обнародовала размеры депутатских зарплат и пенсий

2659
19:03, 05 июля, 2018

В Кемерово задержали руководителя первой прибывшей к «Зимней вишне» пожарной группы

2270
19:10, 07 июля, 2018

Минфин планирует заставить производителей маркировать пиво

2143
15:53, 04 июля, 2018

В России ввели пошлины на товары из США

2041
18:45, 06 июля, 2018

Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для родителей

12:45, 07 июля, 2018
2313

У берегов Индонезии затонул паром со 139 пассажирами

2081
18:30, 03 июля, 2018

Российские футболисты Кутепов и Фернандес попали в символическую сборную 1/8 ЧМ-2018 по версии журналистов

2036
11:46, 04 июля, 2018

Послематчевое видео в поддержку Украины обошлось хорватскому футболисту Вукоевичу отстранением от ЧМ-2018

1963
18:55, 09 июля, 2018

В Таиланде дайверы нашли пропавшую детскую футбольную команду

1875
11:42, 03 июля, 2018

Мультимедиа

Башня Ижмаша. Совещание инициативной группы

Удмуртия в минуту: новый глава Можги и летний град

Удмуртия в минуту: отравление детей и небольшое похолодание

09 июля, 2018