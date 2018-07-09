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В Удмуртии оштрафовали директора организации за невыплату зарплаты

17:01, 09 июля, 2018
Диана Ворончихина
17:01, 09 июля, 2018
Диана Ворончихина
266
0
#Можга\n#зарплата\n#Удмуртия\n#происшествие\n#штраф
Фото: arzik2
266
0

Мужчина не выплачивал деньги своему работнику в течение трех месяцев.

Можга. Удмуртия. Генерального директора организации в Можгинском районе оштрафовали на 5 тыс. рублей за невыплату зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что мужчина в течение трех месяцев не платил своему сотруднику, «несмотря на то, что тот в полном объеме выполнял свои трудовые обязанности».

С учетом того, что обвиняемый впервые совершил преступление небольшой тяжести, возместил ущерб, причиненный преступлением, следователь направил уголовное дело в суд с ходатайством об его прекращении и назначении судебного штрафа.

17:01, 09 июля, 2018
Диана Ворончихина
266
0
#Можга\n#зарплата\n#Удмуртия\n#происшествие\n#штраф

 

 

 


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