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Жителя Ижевска обвинили в регистрации пяти фирм на подставных лиц

09:50, 09 июля, 2018
Диана Ворончихина
09:50, 09 июля, 2018
Диана Ворончихина
454
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие
Фото: pixabay.com
454
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Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мужчине предъявили обвинение в регистрации пяти фирм на подставных лиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в 2017 году обвиняемый подготавливал учредительные и другие документы на ООО «Элегия», ООО «Креатив», ООО «Мека», ООО «Главснаб», ООО «Стелла», внес в них не соответствующие действительности сведений об учредителях и директорах. И затем представил эти бумаги Федеральной налоговой службе.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

09:50, 09 июля, 2018
Диана Ворончихина
454
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие

 

 

 


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