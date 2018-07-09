Жителя Ижевска обвинили в регистрации пяти фирм на подставных лиц

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мужчине предъявили обвинение в регистрации пяти фирм на подставных лиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в 2017 году обвиняемый подготавливал учредительные и другие документы на ООО «Элегия», ООО «Креатив», ООО «Мека», ООО «Главснаб», ООО «Стелла», внес в них не соответствующие действительности сведений об учредителях и директорах. И затем представил эти бумаги Федеральной налоговой службе.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.