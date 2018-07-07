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Пьяный житель Ижевска "заминировал" памятник Дзержинскому, устав прибираться возле него

11:00, 07 июля, 2018
Александра Бобрович
11:00, 07 июля, 2018
Александра Бобрович
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#взрыв\n#полиция\n#Удмуртия\n#памятники\n#происшествие\n#суд.
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Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев.

Ижевск. Удмуртия. Пьяный житель Ижевска "заминировал" памятник Дзержинскому, устав прибираться возле него. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии, инцидент произошел 8 апреля 2018 года.  

Тогда, находясь «под градусом», около трех часов дня мужчина позвонил со своего мобильного телефона в полицию. Во время разговора он рассказал, что собирается взорвать монумент.  

Реагируя на сигнал об экстремальной ситуации, правоохранительные службы выехали на место. Но ни рядом с памятником, ни в его окрестностях никакой опасности не обнаружили.  

Против ижевчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). В результате суд признал «подрывника» виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев.

11:00, 07 июля, 2018
Александра Бобрович
375
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#взрыв\n#полиция\n#Удмуртия\n#памятники\n#происшествие\n#суд.

 

 

 


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