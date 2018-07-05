Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий.

Ижевск. Удмуртия. Бывшего вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова осудили на два года условно с аналогичным испытательным сроком. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый в 2013/14 годах, занимая должность министра лесного хозяйства, заключил с «Удмуртлесом» и несколькими коммерческими организациями 13 договоров аренды земельных участков. Компании должны были заниматься заготовкой древесины. Лесные участки находились на территории государственных охотничьих заказников, относящихся к категории особо охраняемых природных территорий, где сплошные рубки запрещены.

«В нарушение требований закона утвердил проекты освоения лесов на данных лесных участках, которые предусматривали проведение сплошных рубок зеленых насаждений на территории заказников», - заявили в прокуратуре.

В результате незаконных действий на территории 7 заказников были проведены сплошные рубки леса, что привело к причинению существенного вреда окружающей среде: исчезли и мигрировали растения, грибы, животные, занесенные в том числе в Красную книгу Удмуртии.

В сообщении отмечается, что экс-министр полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговор в законную силу не вступил.

Касимова задержали 22 июня 2017 года ранним утром.