ФАС в Удмуртии обнаружил сговор при поставке дорогостоящего медицинского оборудования

Две фирмы подали заявки на участие в конкурсе с одинаковых IP-адресов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии две компании сговорились об удержании цен на аукционе по закупке запчастей для медтехники в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФАС по Удмуртской Республике.

Речь идет о запасных частях для маммографической рентгеновской цифровой системы ОМИКРОН. Два общества с ограниченной ответственностью – «Медитрейд» и «ТехноМед» – подали заявки на участие в конкурсе с одинаковых IP-адресов.

«Кроме того, было установлено, что ООО «ТехноМед» и ООО «Медитрейд» при участии в закупках использовали единую инфраструктуру, а именно: осуществляли доступ к электронной почте с одинаковых IP-адресов, находящихся по месту нахождения и юридическому адресу ООО «ТехноМед», - говорится в сообщении надзорного органа.

В аукционе победила компания «ТехноМед», а снижение цены по каждой закупке составило лишь 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

По результатам рассмотрения дела о нарушении ООО «Медитрейд» выдали предписание о прекращении соглашения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.