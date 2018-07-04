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ФАС в Удмуртии обнаружил сговор при поставке дорогостоящего медицинского оборудования

15:12, 04 июля, 2018
15:12, 04 июля, 2018
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#медицина\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФАС\n#аукцион
Фото: Pixabay
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Две фирмы подали заявки на участие в конкурсе с одинаковых IP-адресов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии две компании сговорились об удержании цен на аукционе по закупке запчастей для медтехники в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФАС по Удмуртской Республике.

Речь идет о запасных частях для маммографической рентгеновской цифровой системы ОМИКРОН. Два общества с ограниченной ответственностью – «Медитрейд» и «ТехноМед» – подали заявки на участие в конкурсе с одинаковых IP-адресов.

«Кроме того, было установлено, что ООО «ТехноМед» и ООО «Медитрейд» при участии в закупках использовали единую инфраструктуру, а именно: осуществляли доступ к электронной почте с одинаковых IP-адресов, находящихся по месту нахождения и юридическому адресу ООО «ТехноМед», - говорится в сообщении надзорного органа.

В аукционе победила компания «ТехноМед», а снижение цены по каждой закупке составило лишь 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

По результатам рассмотрения дела о нарушении ООО «Медитрейд» выдали предписание о прекращении соглашения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

15:12, 04 июля, 2018
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#медицина\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФАС\n#аукцион

 

 

 


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