В Ижевске временно закрыли солярий с опасным излучением

Излучение в кабинете искусственного загара превышало предельно допустимый уровень в 5,4 раза.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно закрыли солярий «Дуэт» с опасным излучением. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Во время расследования специалисты установили, что что ультрафиолетовое излучение в кабине искусственного загара превышало предельно допустимый уровень в 5,4 раза. Кроме этого, было зафиксировано световое излучение в недопустимом диапазоне длины волны, которое может являться причиной раковых заболеваний кожи.

По решению суда с 26 июня 2018 года эксплуатация солярия приостановлена на 45 суток.