39 лосей и 3 кабанов сбили на дорогах Удмуртии с начала года

Прокуроры предложили включить предупреждения о наличии дорожного знака «Дикие животные» в систему «Яндекс-Навигатор».

Ижевск. Удмуртия. 39 лосей и 3 кабанов сбили на дорогах Удмуртии за 5 месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратура Удмуртской Республики.

Общий ущерб животному миру составил около 1 млн рублей. В ДТП пострадали 16 человек.

«Ежегодно на автодорогах республики погибает значительное число диких животных. <…> Природоохранным прокурором заинтересованным ведомствам предложено рассмотреть вопрос об установке к имеющимся дорожным знакам «Дикие животные» знаков ограничивающих скоростной режим», - отмечается в сообщении.

Кроме того, прокуроры предложили включить предупреждения о наличии дорожного знака «Дикие животные» и необходимости сбросить скорость в систему «Яндекс-Навигатор».