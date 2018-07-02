Пожар уничтожил шестиквартирный дом в Удмуртии

По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания в бане.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Серьезный пожар произошел в селе Селычка в Удмуртии. Об этом рассказала информагентству «Сусанин» замруководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Вероника Митрофанова.

По её словам, возгорание произошло в воскресенье, 1 июля. По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания в бане. Огонь перекинулся на шестиквартирный деревянный жилой дом и надворные постройки.

«Первые пожарные подразделения прибыли на место через 3 минуты. В тушении пожара приняли участие 10 единиц пожарно-спасательной и специальной техники», - отметила Митрофанова.

В результате пожара никто не пострадал. Пламя уничтожило дом, оставив 5 семей без крыши над головой. Соседние дома огнеборцам удалось отстоять.