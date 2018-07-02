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Пожар уничтожил шестиквартирный дом в Удмуртии

11:45, 02 июля, 2018
11:45, 02 июля, 2018
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#МЧС\n#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар
Фото: vk.com/udmurtiya18rus
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По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания в бане.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Серьезный пожар произошел в селе Селычка в Удмуртии. Об этом рассказала информагентству «Сусанин» замруководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Вероника Митрофанова.

По её словам, возгорание произошло в воскресенье, 1 июля. По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания в бане. Огонь перекинулся на шестиквартирный деревянный жилой дом и надворные постройки.

«Первые пожарные подразделения прибыли на место через 3 минуты. В тушении пожара приняли участие 10 единиц пожарно-спасательной и специальной техники», - отметила Митрофанова.

В результате пожара никто не пострадал. Пламя уничтожило дом, оставив 5 семей без крыши над головой. Соседние дома огнеборцам удалось отстоять.

11:45, 02 июля, 2018
1559
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#МЧС\n#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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