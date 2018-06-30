Грузовик упал с моста в Малопургинском районе Удмуртии

Пользователи в соцсетях сообщают о гибели водителя.

Малая Пурга. Удмуртия. Грузовой автомобиль упал с моста неподалёку от деревни Баграш-Бигра Малопургинского района Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС дорожно-транспортное происшествие произошло в 01:40 в субботу, 30 июня.

Автомобиль упал перед дорожным подъёмом по направлению к Ижевску. Пользователи группы «ИГГС ВКонтакте» сообщили, что в ДТП погиб водитель грузовика, а также пострадала 6-летняя девочка. Также сообщается, что ребёнку провели успешную операцию.