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Грузовик упал с моста в Малопургинском районе Удмуртии

17:25, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
17:25, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#ДТП\n#Малая Пурга\n#МЧС России по Удмуртии\n#гибель человека\n#пострадавший ребенок
Фото: vk.com/udmurtiya18rus (Михаил Светлов)
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Пользователи в соцсетях сообщают о гибели водителя.

Малая Пурга. Удмуртия. Грузовой автомобиль упал с моста неподалёку от деревни Баграш-Бигра Малопургинского района Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС дорожно-транспортное происшествие произошло в 01:40 в субботу, 30 июня.

Автомобиль упал перед дорожным подъёмом по направлению к Ижевску. Пользователи группы «ИГГС ВКонтакте» сообщили, что в ДТП погиб водитель грузовика, а также пострадала 6-летняя девочка. Также сообщается, что ребёнку провели успешную операцию.

17:25, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
1160
0
#ДТП\n#Малая Пурга\n#МЧС России по Удмуртии\n#гибель человека\n#пострадавший ребенок

 

 

 


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