Житель Можги пытался дать взятку полиции в виде принтера

Мужчине может грозить до года лишения свободы.

Можга. Удмуртия. В селе Якшур-Бодья перед судом предстанет житель Можги. Как сообщает Следственное управление СКР по Удмуртии, мужчину обвиняют по части 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

По данным следствия, 43-летний мужчина продавал бытовую технику и электронику, неоднократно приезжал в Якшур-Бодью в служебные командировки. 7 мая 2018 года сотрудники полиции начали проверку по факту обнаружения в магазине обвиняемого, находившемся в Якшур-Бодье, растений, предположительно являющихся наркотическим сырьём.

Обвиняемый решил дать взятку сотрудникам полиции, чтобы избежать дальнейшего разбирательства. Он попытался передать замначальника отдела полиции принтер. При совершении данных неправомерных действий мужчину задержали.

В рамках расследования уголовного дела произведён осмотр места происшествия, изъят предмет взятки - принтер, допрошены свидетели. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.