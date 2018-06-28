82 тонны особо опасных отходов утилизируют в Удмуртии после вмешательства прокуратуры

Завершить работы планируется к концу года.

Ижевск. Удмуртия. 82 тонны особо опасных отходов утилизируют в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Опасные отходы образовались на предприятии по производству автомобилей.

«В ходе деятельности на предприятии образовалось более 82 тонн чрезвычайно опасных отходов 1 класса опасности – трансформаторов с пентахлордифенилом. Пентахлордифенил – опасное и токсичное вещество», - отмечается в сообщении.

На предписания Росприроднадзора о необходимости утилизировать опасные вещества предприятие не реагировало. После этого в дело вмешались прокуроры. В результате было выделено 60 млн рублей на транспортировку и утилизацию трансформаторов. Завершить работы планируется к концу года.