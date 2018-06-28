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Пожилые супруги погибли при пожаре в Удмуртии

11:37, 28 июня, 2018
11:37, 28 июня, 2018
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#семья\n#Глазов\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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Пламя в жилом доме вспыхнуло вечером в среду, 27 июня.

Глазов. Удмуртия. Пожилые супруги погибли при пожаре в Глазовском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, возгорание в жилом доме в деревне Верхняя Убыть произошел в среду, 27 июня.

«Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения», - сообщают следователи.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, огонь бушевал на площади в 120 кв.м. Пламя уничтожило дом и надворные постройки. После ликвидации пожара были обнаружены тела 65-летнего мужчины и 61-летней женщины.

11:37, 28 июня, 2018
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#семья\n#Глазов\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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