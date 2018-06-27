play
pause
  • $ 62.79 ↓
  • € 73.41 ↑

Тюбик зубной пасты с наркотиками пытались передать в одну из колоний Удмуртии

08:30, 27 июня, 2018
Диана Ворончихина
08:30, 27 июня, 2018
Диана Ворончихина
367
0
#наркотики\n#Удмуртия\n#колония\n#происшествие\n#УФСИН
Фото: пресс-служба УФСИН Удмуртии
367
0

Передачу с «сюрпризом» обнаружила служебная собака.

Хохряки. Удмуртия. В исправительную колонию №8 в Удмуртии пытались пронести наркотики в тюбике зубной пасты. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН республики.

При проверке вещей служебная собака заинтересовалась зубной пастой и подала условный знак – поцарапала пол лапами.

«Вскрыв тюбик, сотрудники колонии обнаружили в нем полиэтиленовый сверток. Содержимое было направлено на экспертизу, которая показала, что вещество – производное наркотического средства N-метилэфедрона массой 0,07», - говорится в сообщении.

Сотрудниками правоохранительных органов проводятся следственные действия.

08:30, 27 июня, 2018
Диана Ворончихина
367
0
#наркотики\n#Удмуртия\n#колония\n#происшествие\n#УФСИН

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Сыр несуществующего производителя нашли в Удмуртии

13:27, 22 июня, 2018
7875

Жители Культбазы единогласно проголосовали против застройки на улице Авангардной в Ижевске

5027
11:56, 21 июня, 2018

Гроза и град ожидаются в Ижевске в ближайшее время

4195
13:08, 25 июня, 2018

400 тыс рублей выплатят ребенку из Удмуртии за гибель отца

3845
09:00, 25 июня, 2018

Мотоциклист и велосипедист столкнулись в Ижевске

3663
10:45, 20 июня, 2018

Археологи обнаружили в Сибири каменный саркофаг с мумией

15:21, 21 июня, 2018
9733

Владимир Путин может вновь обратиться к Федеральному собранию до конца 2018 года

3259
12:56, 20 июня, 2018

СМИ: актрису Анну Ардову госпитализировали в Москве

3197
18:00, 23 июня, 2018

Госдума приняла закон, защищающий дольщиков от недобросовестных строителей

2476
18:05, 21 июня, 2018

Ты просто космос, Стас: в Петербурге нарисовали граффити с тренером российской сборной Черчесовым

2231
09:30, 22 июня, 2018

Пас из космоса: в сети опубликовали забавный ролик с португальским футболистом Криштиану Роналду

14:35, 23 июня, 2018
8849

В Алма-Ате поставили памятник Виктору Цою

2390
19:01, 21 июня, 2018

Футболист «Ливерпуля» Моххамед Салах стал почетным гражданином Чечни

2251
10:30, 23 июня, 2018

Страны ОПЕК+ решили поднять добычу нефти

2210
19:03, 22 июня, 2018

Вслед за Евросоюзом, пошлины на американские товары введет Турция

2143
16:13, 21 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: роспуск депутатов и штрафы за парковку на газонах

26 июня, 2018

Пляжный сезон в Ижевске

26 июня, 2018

Удмуртия в минуту: плохая подготовка пляжей и сокращение площади посевов

25 июня, 2018