Тюбик зубной пасты с наркотиками пытались передать в одну из колоний Удмуртии

Передачу с «сюрпризом» обнаружила служебная собака.

Хохряки. Удмуртия. В исправительную колонию №8 в Удмуртии пытались пронести наркотики в тюбике зубной пасты. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН республики.

При проверке вещей служебная собака заинтересовалась зубной пастой и подала условный знак – поцарапала пол лапами.

«Вскрыв тюбик, сотрудники колонии обнаружили в нем полиэтиленовый сверток. Содержимое было направлено на экспертизу, которая показала, что вещество – производное наркотического средства N-метилэфедрона массой 0,07», - говорится в сообщении.

Сотрудниками правоохранительных органов проводятся следственные действия.