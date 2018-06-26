10 раз за два дня пожарным из Удмуртии пришлось тушить тополиный пух

Основной причиной возгорания является детская шалость.

Ижевск. Удмуртия. Спасателям из Удмуртии 10 раз за два дня пришлось тушить тополиный пух. Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, бывают дни, когда пожарные выезжают по таким вызовам больше 30 раз.

Во вторник, 26 июня, спасателям 3 раза пришлось тушить пух в Козьем парке.

Как отмечают в ГУ МЧС, тополиный пух быстро горит и если не распространяется, то в скором времени затухает. Основными причинами его возгорания являются детская шалость и сигаретные окурки.