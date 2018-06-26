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10 раз за два дня пожарным из Удмуртии пришлось тушить тополиный пух

17:23, 26 июня, 2018
Анна Торхова
17:23, 26 июня, 2018
Анна Торхова
221
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
221
0

Основной причиной возгорания является детская шалость.

Ижевск. Удмуртия. Спасателям из Удмуртии 10 раз за два дня пришлось тушить тополиный пух. Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе ГУ МЧС России по республике, бывают дни, когда пожарные выезжают по таким вызовам больше 30 раз.

Во вторник, 26 июня, спасателям 3 раза пришлось тушить пух в Козьем парке.

Как отмечают в ГУ МЧС, тополиный пух быстро горит и если не распространяется, то в скором времени затухает. Основными причинами его возгорания являются детская шалость и сигаретные окурки.

17:23, 26 июня, 2018
Анна Торхова
221
0
#МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар

 

 

 


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