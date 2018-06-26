Двухлетний мальчик выпал из окна в Ижевске

Ребенок находится в больнице в коме.

Ижевск. Удмуртия. Маленький мальчик выпал из окна в Ижевске. Как сообщает пресс-служба городского Управления МВД России, 2-летний ребенок упал с высоты второго этажа в Устиновском районе. Малыша доставили в больницу. Он находится в коме.

По данному факту правоохранители начали проверку.

Родителей просят не оставлять маленьких детей без присмотра. Хватает всего нескольких минут, чтобы с ребенком случилась трагедия. Чаще всего причиной становятся открытые окна с москитной сеткой или без, окна, не оборудованные фиксаторами.