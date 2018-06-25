В МЧС рассказали о состоянии ребенка, который упал в бассейн в Можге

Ранее его на вертолете доставили в республиканскую клиническую больницу Казани.

Можга. Удмуртия. В региональном управлении МЧС рассказали о состоянии ребенка, который упал в бассейн в Можге. Ранее его на вертолете доставили из Удмуртии в республиканскую клиническую больницу Казани.

«18 июня была произведена санитарная эвакуация ребенка в возрасте 1 года 7 месяцев из можгинской районной больницы в республиканскую клиническую больницу города Казань. Ребенок жив, все в порядке», - сообщил на аппаратном совещании начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

Ранее в пресс-службе регионального управления СКР заявили, что ребенок воспитывается в благополучной семье.

«Родители были дома. Все трезвые, семья хорошая», - отметили ранее следователи. Начата проверка.