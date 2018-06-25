play
pause
  • $ 63.24 ↓
  • € 73.72 ↑

В МЧС рассказали о состоянии ребенка, который упал в бассейн в Можге

12:15, 25 июня, 2018
Георгий Поветкин
12:15, 25 июня, 2018
Георгий Поветкин
834
0
#дети\n#МЧС\n#Ижевск\n#Казань\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#происшествие
Фото: vk.com/mozhga18rus
834
0

Ранее его на вертолете доставили в республиканскую клиническую больницу Казани.

Можга. Удмуртия. В региональном управлении МЧС рассказали о состоянии ребенка, который упал в бассейн в Можге. Ранее его на вертолете доставили из Удмуртии в республиканскую клиническую больницу Казани.

«18 июня была произведена санитарная эвакуация ребенка в возрасте 1 года 7 месяцев из можгинской районной больницы в республиканскую клиническую больницу города Казань. Ребенок жив, все в порядке», - сообщил на аппаратном совещании начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

Ранее в пресс-службе регионального управления СКР заявили, что ребенок воспитывается в благополучной семье.

«Родители были дома. Все трезвые, семья хорошая», - отметили ранее следователи. Начата проверка.

12:15, 25 июня, 2018
Георгий Поветкин
834
0
#дети\n#МЧС\n#Ижевск\n#Казань\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки

15:44, 19 июня, 2018
7141

Сыр несуществующего производителя нашли в Удмуртии

6778
13:27, 22 июня, 2018

Жителей Удмуртии предупредили о сильных дождях

6278
14:34, 19 июня, 2018

В Удмуртии сертификаты на допобразование детей начнут выдавать с 1 августа

4550
16:25, 18 июня, 2018

Жители Культбазы единогласно проголосовали против застройки на улице Авангардной в Ижевске

4547
11:56, 21 июня, 2018

Археологи обнаружили в Сибири каменный саркофаг с мумией

15:21, 21 июня, 2018
6574

Ребенок погиб после нападения собаки в Коломне

3655
17:35, 18 июня, 2018

Владимир Путин может вновь обратиться к Федеральному собранию до конца 2018 года

3101
12:56, 20 июня, 2018

СМИ: актрису Анну Ардову госпитализировали в Москве

2505
18:00, 23 июня, 2018

Госдума приняла закон, защищающий дольщиков от недобросовестных строителей

2293
18:05, 21 июня, 2018

Пас из космоса: в сети опубликовали забавный ролик с португальским футболистом Криштиану Роналду

14:35, 23 июня, 2018
4431

В Германии задержали руководителя компании Audi

2415
15:39, 18 июня, 2018

Кот-предсказатель и выдра-оракул предрекли российским футболистам вторую победу на ЧМ-2018

2327
13:27, 19 июня, 2018

В Алма-Ате поставили памятник Виктору Цою

2202
19:01, 21 июня, 2018

Вслед за Евросоюзом, пошлины на американские товары введет Турция

2002
16:13, 21 июня, 2018

Мультимедиа

Приостановлен монтаж асфальтосмесительной установки в Удмуртии

22 июня, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

22 июня, 2018

Акция «Свеча памяти»

22 июня, 2018