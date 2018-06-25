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Прокуратура закрыла несанкционированный детский лагерь в Ижевске

10:25, 25 июня, 2018
10:25, 25 июня, 2018
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#дети\n#отдых\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия
Фото: torange.biz
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Против руководителя организации возбудили дело об административном правонарушении.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по требованию прокуроров закрыли несанкционированный детский лагерь. Он работал на базе Центра помощи детям-инвалидам по слуху.

По данным пресс-службы Прокуратуры Удмуртской Республики, руководство лагеря не уведомило органы Роспотребнадзора о намерении принять детей, не получило положительного санитарно-эпидемиологического заключения.

«Кроме того, установлено, что работающий с детьми работник перед трудоустройством не был проверен на наличие судимостей, либо фактов уголовного преследования», - отмечается в сообщении.

После вмешательства прокуроров, деятельность лагеря прекратили, сотрудника лагеря отстранили от работы, против руководителя организации возбудили дело об административном правонарушении.

10:25, 25 июня, 2018
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#дети\n#отдых\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия

 

 

 


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