Прокуратура закрыла несанкционированный детский лагерь в Ижевске

Против руководителя организации возбудили дело об административном правонарушении.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по требованию прокуроров закрыли несанкционированный детский лагерь. Он работал на базе Центра помощи детям-инвалидам по слуху.

По данным пресс-службы Прокуратуры Удмуртской Республики, руководство лагеря не уведомило органы Роспотребнадзора о намерении принять детей, не получило положительного санитарно-эпидемиологического заключения.

«Кроме того, установлено, что работающий с детьми работник перед трудоустройством не был проверен на наличие судимостей, либо фактов уголовного преследования», - отмечается в сообщении.

После вмешательства прокуроров, деятельность лагеря прекратили, сотрудника лагеря отстранили от работы, против руководителя организации возбудили дело об административном правонарушении.