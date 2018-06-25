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Начальник МЧС по Удмуртии раскритиковал власти районов за неподготовленные пляжи

09:05, 25 июня, 2018
Георгий Поветкин
09:05, 25 июня, 2018
Георгий Поветкин
522
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пляж\n#купальный сезон
522
0

По словам Петра Фомина, в первый месяц лета в необорудованных для купания водоемах региона погибло несколько подростков.

Ижевск. Удмуртия. Начальник ГУ МЧС России по Удмуртии раскритиковал власти районов за неподготовленные пляжи. По словам Петра Фомина, в первый месяц лета в водоемах региона погибло несколько подростков.

Так, только 24 июня было зарегистрировано две смерти, в одном из случаев подросток решил после выпускного переплыть Каму. Фомин отметил, что таблички «Купаться запрещено» на берегах не являются выходом из сложившейся ситуации.

«Я вас прошу материалы совместно с Олегом Мальцевым (и.о. министра внутренних дел по Удмуртии) в отношении деятельности глав муниципальных образований подготовить, чтобы главы могли понять где они не дорабатывают», - сказал премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов.

09:05, 25 июня, 2018
Георгий Поветкин
522
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пляж\n#купальный сезон

 

 

 


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