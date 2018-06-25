Начальник МЧС по Удмуртии раскритиковал власти районов за неподготовленные пляжи

По словам Петра Фомина, в первый месяц лета в необорудованных для купания водоемах региона погибло несколько подростков.

Ижевск. Удмуртия. Начальник ГУ МЧС России по Удмуртии раскритиковал власти районов за неподготовленные пляжи. По словам Петра Фомина, в первый месяц лета в водоемах региона погибло несколько подростков.

Так, только 24 июня было зарегистрировано две смерти, в одном из случаев подросток решил после выпускного переплыть Каму. Фомин отметил, что таблички «Купаться запрещено» на берегах не являются выходом из сложившейся ситуации.

«Я вас прошу материалы совместно с Олегом Мальцевым (и.о. министра внутренних дел по Удмуртии) в отношении деятельности глав муниципальных образований подготовить, чтобы главы могли понять где они не дорабатывают», - сказал премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов.