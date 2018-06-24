2 года условно получила жительница Воткинска за публикацию интимного фото незнакомки

Осужденная нашла изображение женщины в телефоне сожителя.

Воткинск. Удмуртия. Жительница Воткинска получила 2 года и 1 месяц условно за публикацию интимного фото незнакомки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Напомним, осужденная нашла в телефоне своего сожителя переписку с незнакомой женщиной, где было её фото порнографического характера. Девушка скопировала изображение соперницы и разместила на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Суд признал её виновной по статье 137 УК России («Нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия») и пункту «б» части 3 статьи 242 УК России («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, то есть незаконные распространение, публичная демонстрация порнографических материалов, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)).