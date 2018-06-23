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Надругавшийся над 9-летней девочкой житель Сарапульского района проведет в тюрьме 12,5 лет

13:00, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
13:00, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
607
0
#Удмуртия\n#преступления\n#Сарапульский район\n#приговор\n#суд\n#тюрьма
607
0

Наказание он будет отбывать в колонии строго режима.

Сарапул. Удмуртия. Надругавшийся над 9-летней девочкой житель Сарапульского района проведет в тюрьме 12,5 лет. Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, преступление он совершил в поселке Уральский в середине февраля 2018 года.  

Тогда 37-летний мужчина вечером напал и ударил девочку. После этого он отвел ее в заброшенный дом, где и совершил насильственные действия.  

Во время расследования осужденный признал свою вину, однако позднее все отрицал. В результате Сарапульский районный суд признал его виновным и отправил в тюрьму на 12 лет и 6 месяцев, а также ограничил его свободу на срок в 1 год. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

13:00, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
607
0
#Удмуртия\n#преступления\n#Сарапульский район\n#приговор\n#суд\n#тюрьма

 

 

 


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