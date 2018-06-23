Наказание он будет отбывать в колонии строго режима.

Сарапул. Удмуртия. Надругавшийся над 9-летней девочкой житель Сарапульского района проведет в тюрьме 12,5 лет. Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, преступление он совершил в поселке Уральский в середине февраля 2018 года.

Тогда 37-летний мужчина вечером напал и ударил девочку. После этого он отвел ее в заброшенный дом, где и совершил насильственные действия.

Во время расследования осужденный признал свою вину, однако позднее все отрицал. В результате Сарапульский районный суд признал его виновным и отправил в тюрьму на 12 лет и 6 месяцев, а также ограничил его свободу на срок в 1 год. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.