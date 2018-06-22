По версии следствия, мать оскорбляла ребенка, била его, в том числе ремнем по спине.

Глазов. Удмуртия. В Глазове женщину заподозрили в жестоком избиении своего сына. По версии следствия, мать оскорбляла ребенка, била его руками и ногами, а также ремнем по спине, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Женщина жила на два города: Глазов и Москву. Опекуном ребенка являлась бабушка мальчика.

Причиной оскорбления и избиения ребенка являлись незначительные поводы, такие как «накрошил на пол во время еды, неправильно сложил вещи».

В итоге после прокурорской проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нерадивой матери по факту ненадлежащего исполнения обязанностей родителя. Кроме этого, возбуждено уголовное дело по пункту «г», части 2, статьи 117 УК России («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»).