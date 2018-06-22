play
pause
  • $ 63.62 ↓
  • € 73.61 ↓

Сыр несуществующего производителя нашли в Удмуртии

13:27, 22 июня, 2018
13:27, 22 июня, 2018
920
0
#здоровье\n#безопасность\n#Ижевск\n#Шаркан\n#торговля\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Wikimedia Commons
920
0

Специалисты Роспотребнадзора призвали отказаться от покупки этого продукта.

Ижевск. Удмуртия. Сыр несуществующего производителя нашли в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, продукт обнаружили при проверке Шарканской больницы.

На упаковке сыра «Голландский» был указан адрес производителя – ООО «Фудсити». Однако выяснилось, что это многоквартирный жилой дом с офисными помещениями.

«В выписке из ЕГРЮЛ у юридического лица отсутствует вид экономической деятельности, связанный с производством молочной продукции, что подтверждается информацией из межрайонной ИФНС», - отмечают специалисты.

Они призвали жителей республики отказаться от покупки этого сыра.

13:27, 22 июня, 2018
920
0
#здоровье\n#безопасность\n#Ижевск\n#Шаркан\n#торговля\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала жителям Удмуртии о борьбе с диабетом

13:58, 15 июня, 2018
30124

Жители Удмуртии сообщили о НЛО

9626
09:55, 17 июня, 2018

Уроженка Удмуртии фигуристка Загитова выступит на Japan Open в составе сборной Европы

7333
15:20, 15 июня, 2018

В Удмуртии два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки

6435
15:44, 19 июня, 2018

Жителей Удмуртии предупредили о сильных дождях

5810
14:34, 19 июня, 2018

Российские профсоюзы предложили смягчить повышение пенсионного возраста для женщин

14:26, 17 июня, 2018
12525

Правительство России может смягчить пенсионную реформу

3522
10:49, 16 июня, 2018

Ребенок погиб после нападения собаки в Коломне

3177
17:35, 18 июня, 2018

Владимир Путин может вновь обратиться к Федеральному собранию до конца 2018 года

2486
12:56, 20 июня, 2018

Уругвайские футболисты победили египтян в матче Чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге

2258
18:40, 15 июня, 2018

Питон проглотил пожилую женщину в Индонезии

13:38, 16 июня, 2018
89597

Драгоценные камни падают с неба на жителей Гавайских островов

2861
15:48, 15 июня, 2018

Ученые: животные переходят на ночной образ жизни из страха перед людьми

2432
16:45, 16 июня, 2018

Кристина Агилера под видом уличного музыканта спела в метро Нью-Йорка

2427
19:30, 16 июня, 2018

В Германии задержали руководителя компании Audi

2226
15:39, 18 июня, 2018

Мультимедиа

Акция «Свеча памяти»

Кофемолка – выпуск 56: Владимир Дубосарский в гостях у Энвиля Касимова

21 июня, 2018

Удмуртия в минуту: кадровый резерв республики и застройка улицы Авангардной в Ижевске

21 июня, 2018