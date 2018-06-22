Специалисты Роспотребнадзора призвали отказаться от покупки этого продукта.

Ижевск. Удмуртия. Сыр несуществующего производителя нашли в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, продукт обнаружили при проверке Шарканской больницы.

На упаковке сыра «Голландский» был указан адрес производителя – ООО «Фудсити». Однако выяснилось, что это многоквартирный жилой дом с офисными помещениями.

«В выписке из ЕГРЮЛ у юридического лица отсутствует вид экономической деятельности, связанный с производством молочной продукции, что подтверждается информацией из межрайонной ИФНС», - отмечают специалисты.

Они призвали жителей республики отказаться от покупки этого сыра.