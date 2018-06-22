До 20 лет тюрьмы грозит жителю Удмуртии за надругательство над девочкой-подростком

Жертвой злоумышленника стала дочь его сожительницы.

Камбарка. Удмуртия. До 20 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за надругательство над девочкой-подростком. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, уголовное дело в отношении мужчины уже передали в суд.

По данным следствия, 35-летний ранее судимый житель Камбарского района почти полгода совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки. Жертвой злоумышленника стала дочь его сожительницы.

«После совершения преступлений мужчина скрылся и был задержан в конце 2017 года правоохранительными органами на территории Москвы», - отмечают следователи.

Против мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).