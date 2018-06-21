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В Удмуртии ущерб от преступлений в сфере ЖКХ составляет 18 млн рублей

08:30, 21 июня, 2018
Георгий Поветкин
08:30, 21 июня, 2018
Георгий Поветкин
1031
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: pixabay
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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ущерб от преступлений в сфере ЖКХ составляет 18 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«По уголовным делам, возбужденным в текущем году, общая сумма причиненного ущерба составила 18 млн рублей, сумма возмещенного ущерба составила 18 млн», - говорится в сообщении.

Отметим, что среди незаконных действий - причинение имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям, хищение денег собственников помещений должностными лицами УК и ТСЖ, подделка протоколов общих собраний собственников и т.д.

08:30, 21 июня, 2018
Георгий Поветкин
1031
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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