Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.



Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ущерб от преступлений в сфере ЖКХ составляет 18 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«По уголовным делам, возбужденным в текущем году, общая сумма причиненного ущерба составила 18 млн рублей, сумма возмещенного ущерба составила 18 млн», - говорится в сообщении.

Отметим, что среди незаконных действий - причинение имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям, хищение денег собственников помещений должностными лицами УК и ТСЖ, подделка протоколов общих собраний собственников и т.д.