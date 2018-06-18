В Удмуртии суд закрыл школьный лагерь из-за плохой питьевой воды

Работа учреждения приостановлена на 30 суток.

Можга. Удмуртия. Работу одного их школьных лагерей Можгинского района приостановили на 30 суток из-за плохого качества питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

При проведении плановой проверки специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения санитарного законодательства: горячая и холодная вода, которая использовалась для приготовления еды, не соответствовала санитарным нормам.

«Данное нарушение создаёт угрозу для здоровья воспитанников и сотрудников данного учреждения, делает непригодной воду для питья», - говорится в сообщении.

Постановление в законную силу еще не вступило.