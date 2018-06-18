В Удмуртии руководителю бюджетного учреждения сделали замечание за нарушение закона о закупках

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Можга. Удмуртия. В Удмуртии руководителю бюджетного учреждения «Управление заказчика» сделали замечание за нарушение закона о закупках. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В мае 2018 года управление с индивидуальным предпринимателем заключило муниципальный контракт на оказание услуг по посадке цветов и уходу за цветниками на сумму 450.000 руб.

Установлено, что руководитель муниципального учреждения является сыном индивидуальной предпринимательницы, которая являлась участником запроса котировок и с которой был заключен контракт.

По результатам проверки в адрес городской администрации внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения начальник учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.